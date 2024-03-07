Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince yürütülen proje kapsamında 5 bin 850 çiftçiye 210 ton yonca, 370 ton da korunga tohumu desteğinde bulunuldu.
Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen tohum dağıtım törenine katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, her zaman ülke ekonomisine büyük katkı sunan çiftçilerin yanında olduklarını söyledi.
Şehrin tarım ve hayvancılıkta büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Balcı, şunları kaydetti:
"İlimiz mera ve küçük hayvan varlığıyla tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahip. İşini çok iyi yapan çiftçilerimiz var. Onlara destek vermek için buradayız. Çiftçilerimize dün 350 bin meyve fidanı, bugün de 580 ton yem bitkisi tohumu dağıttık. Önlerini açma gayretindeyiz. Üretim olmazsa şehirlerimiz gıdadan yoksun kalır. Besin bulmakta zorlanırız. Çiftçilerimize destek olmalıyız. Yayla yolları açıyor, göletler ve sulama kanalları yapıyoruz. Yüksek rakımlı meralarda güneş enerjili sondajlar kuruyor, sıvat desteği veriyoruz. Koyun projemizle 1727 çiftçiye 171 bin 661 koyun verdik. Hedefimiz olan 1 milyon koyun sayısına en yakın zamanda ulaşacağız. Çiftçilerimize desteğimiz artarak devam edecek."
Konuşmaların ardından üreticilere 580 ton tohumun dağıtımına başlandı.
Programa, Vali Yardımcısı Ahmet Tozlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Özvan, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere tohum desteği sağladı - Son Dakika
İstanbul merkezli 13 ilde yürütülen sahte 'denklik belgesi' ile ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 30 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, hileli denklik belgesiyle üniversitelerin tıp, hukuk, eczacılık gibi bölümlerine yerleşmekle suçlanıyor. Aralarında bir holdingin Yönetim Kurulu Başkanı, avukat, diş hekimi asistanı ve sigortacının da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.
Eyüpsultan'da kullandığı ATV motorun arızalanması sonucu yol kenarında beklerken meydana gelen kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'ya çarpan Porsche'nin son hali kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Otomobilin hava yastıklarının patladığı, sağ ön tekerleğinin koptuğu ve kullanılamaz hale geldiği, Acı'nın kullandığı ATV'nin de dağıldığı görüldü. Kazadan sonra kaçan Porsche sürücüsü ve annesine kırmızı bülten talebi için dosya gönderildi.
Bolu Valisi Erkan Kılıç, 2024'ün ilk 2 ayında DEAŞ, FETÖ ve PKK-KCK terör örgütleriyle bağlantısı olduğu tespit edilen 21 kişiye işlem yapıldığını açıkladı. Vali Kılıç, ayrıca uyuşturucu, kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede elde edilen sonuçları da paylaştı.
Kırıkkale Belediyesi, hamilelik ve doğum sonrası 3 aylık süreçte kadınlardan toplu taşımada ücret alınmayacağını duyurdu. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında anne adaylarına ücretsiz ulaşım imkanı sunulacağını belirtti. Anne adayları, kayıt yaptırdıktan sonra ücretsiz ulaşım kartı çıkarabilecek.
Milli Savunma Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınları Günü dolayısıyla askeri müzelerin kadınlara ücretsiz olacağını duyurdu. İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul Deniz Müzesi, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi, Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi, İzmit Müze Gemiler, İzmir Müze Gemiler, Çanakkale Deniz Müzesi, İskenderun Deniz Müzesi ve Mersin Deniz Müzesi'ni 8 Mart'ta kadınlar ücretsiz gezebilecek.
Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, kırmızı-beyaz et, süt-süt ürünleri, bakliyat ve meyve-sebze gibi temel gıda maddelerine uygulanan sistematik fiyat artışlarına karşı tedbir alınması gerektiğini belirterek, spekülatörlere karşı daha sert önlemler alınması çağrısında bulundu. Dönmez, ayrıca gıda üreten işletmelerin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini ve hijyen kurallarına uymayan işletmelerin önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.
Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, pas çalışması ve taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, tütün ve sigara kaçakçılığı yapan bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla piyasaya sürülen bandrolsüz sigaraların izini sürerek, M.A. isimli şüphelinin iş yerine düzenledikleri operasyonda 43 bin dal doldurulmuş makaron ve 109 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Yerel seçim çalışmaları kapsamında Elazığ'da düzenlenen mitinge katılan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Ağar'ın oğlu Tolga Ağar, bu anı sosyal medya hesabından paylaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?