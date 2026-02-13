Van\'da Çığ Tatbikatı Yapıldı

Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda 150 personelin katılımıyla Abalı Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı gerçekleştirildi.

Karla kaplı bölgede düzenlenen tatbikatta, AFAD, JAK, polis, UMKE, 112 Acil Sağlık, HADAK, HAYRAT, EDAK, HAK, NAS-SAR ve arama kurtarma ekipleri yer aldı.

Olası afet durumlarında kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla düzenlenen tatbikata Van'ın yanı sıra Ardahan, Giresun, Şanlıurfa, Batman ve Ordu'dan gelen 150 personel katıldı.

Tatbikatta ekipler, ilk senaryo gereği elektriklerin kesilmesi sonucu telesiyejde mahsur kalan kayakçıları kurtardı, ardından çığ düşmesi sonucu kar altında kalan iki kişinin yerini sondalama yöntemiyle belirledi.

Ekipler, kısa sürede telesiyejde kurtardıkları ve çığ altında çıkardıkları vatandaşları 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

AFAD İl Müdür Vekili Mehmet Nazım Akın, basın mensuplarına, 30 araçla tatbikat düzenlediklerini söyledi.

Tatbikatın iki senaryodan oluştuğunu belirten Akın, şunları kaydetti:

"Birinci senaryoda teleferikte kalan dört kayakçı kurtarıldı. İkinci senaryoda ise meydana gelen çığdan dolayı çığ altında kalan iki vatandaşımız kurtarıldı. Bu tatbikatların amacı eğitimlerde teorik olarak aldığımız bilgileri sahada pratiğe çevirmektir. Ayrıca personelin bilinçlendirilmesi, kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak ve verdiğimiz eğitimleri tatbikat alanında göstermektir. Tatbikatlar sayesinde eksiklerimizi gözden geçirerek sorunları en aza indirmeyi hedefliyoruz."

Tatbikatlarda personelin stres yönetimini de ölçtüklerini dile getiren Akın, "Bir personelin afetlerde ve tatbikatlarda stresin nasıl bir durumda olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Amacımız stresin en aza indirilmesidir. Bu tatbikatlarla personelin iş motivesini artırıyoruz." diye konuştu.