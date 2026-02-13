Van'da Çığ Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Van'da Çığ Tatbikatı Yapıldı

Van\'da Çığ Tatbikatı Yapıldı
13.02.2026 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van AFAD öncülüğünde Abalı Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı gerçekleştirildi, 150 personel katıldı.

Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda 150 personelin katılımıyla Abalı Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı gerçekleştirildi.

Karla kaplı bölgede düzenlenen tatbikatta, AFAD, JAK, polis, UMKE, 112 Acil Sağlık, HADAK, HAYRAT, EDAK, HAK, NAS-SAR ve arama kurtarma ekipleri yer aldı.

Olası afet durumlarında kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla düzenlenen tatbikata Van'ın yanı sıra Ardahan, Giresun, Şanlıurfa, Batman ve Ordu'dan gelen 150 personel katıldı.

Tatbikatta ekipler, ilk senaryo gereği elektriklerin kesilmesi sonucu telesiyejde mahsur kalan kayakçıları kurtardı, ardından çığ düşmesi sonucu kar altında kalan iki kişinin yerini sondalama yöntemiyle belirledi.

Ekipler, kısa sürede telesiyejde kurtardıkları ve çığ altında çıkardıkları vatandaşları 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

AFAD İl Müdür Vekili Mehmet Nazım Akın, basın mensuplarına, 30 araçla tatbikat düzenlediklerini söyledi.

Tatbikatın iki senaryodan oluştuğunu belirten Akın, şunları kaydetti:

"Birinci senaryoda teleferikte kalan dört kayakçı kurtarıldı. İkinci senaryoda ise meydana gelen çığdan dolayı çığ altında kalan iki vatandaşımız kurtarıldı. Bu tatbikatların amacı eğitimlerde teorik olarak aldığımız bilgileri sahada pratiğe çevirmektir. Ayrıca personelin bilinçlendirilmesi, kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak ve verdiğimiz eğitimleri tatbikat alanında göstermektir. Tatbikatlar sayesinde eksiklerimizi gözden geçirerek sorunları en aza indirmeyi hedefliyoruz."

Tatbikatlarda personelin stres yönetimini de ölçtüklerini dile getiren Akın, "Bir personelin afetlerde ve tatbikatlarda stresin nasıl bir durumda olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Amacımız stresin en aza indirilmesidir. Bu tatbikatlarla personelin iş motivesini artırıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Yerel Yönetim, Güvenlik, Güncel, AFAD, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Çığ Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
Bakan Gürlek’ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Almanya’da pilotların grevi ulaşımı kilitledi 800 uçuş iptal edildi Almanya'da pilotların grevi ulaşımı kilitledi! 800 uçuş iptal edildi

17:09
Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:50
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
16:25
Antalya Havalimanı’nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi’ndeki törene damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
16:09
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
15:07
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 17:46:21. #7.11#
SON DAKİKA: Van'da Çığ Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.