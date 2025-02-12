Van'da Delil Avcıları Suçları Aydınlatıyor - Son Dakika
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Van'da Delil Avcıları Suçları Aydınlatıyor

Van\'da Delil Avcıları Suçları Aydınlatıyor

Van Emniyet Olay Yeri İnceleme ekipleri, asayiş olaylarını delinip, teknolojiyle araştırıyor.

12.02.2025 12:17
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Van Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, asayiş olaylarının aydınlatılmasında kritik öneme sahip delillere ulaşabilmek için her detayı titizlikle araştırıyor.

Olay Yeri İnceleme Şubesi bünyesinde görev yapan 41 kişilik uzman ekip, kent merkezi ve çevre illerdeki cinayet, gasp, yaralama, hırsızlık ve trafik kazası gibi her türlü asayiş olayında görev yapıyor.

Olayların yaşandığı bölgeye giderek delil niteliği taşıyabilecek her türlü delil, iz, emare ve bulgunun tespiti, kayıt altına alınması, toplanması, muhafazası ve ilgili yerlere gönderilmesi işlemlerini yerine getiren "delil avcıları", bu çalışmaları yürütürken teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyor.

Topladıkları bulguları kriminal laboratuvarda biyolojik, balistik ve kimyasal analizlerden geçirip en ince ayrıntısına kadar inceleyen ekipler, bu sayede olayların aydınlatılmasında ve faillerin yakalanmasında etkin rol oynuyor.

"Kusursuz olay, izsiz suç yoktur" parolasıyla çalışma yürüten ekipler, geçen yıl 722 şüphelinin parmak izinden yola çıkarak 574 olayın aydınlatılmasına öncülük etti.

Parmak izlerinden 840 kişinin farklı kimlik kullandığı belirlendi

Olay Yeri İnceleme Şubesinde görevli Başkomiser Ceyhun Uysal, AA muhabirine, suçların aydınlatılmasında milli teknoloji imkanlarının kullanıldığını söyledi.

Sürekli görev başında olduklarını belirten Uysal, şu bilgileri verdi:

"Ekipler olay yerine gelerek bilimsel ve teknik yöntemlerle araştırmalar yapar, fotoğraf ve kameralarla çekimler gerçekleştirir. Olay yerinde bulguları toplar ve gerekli inceleme raporunu hazırlayarak ilgili birimlere sevk eder. Bulgular üzerinde vücut izi incelemesi gerektiğinde, kimyasal yöntemlerle vücut izi geliştirilir. İzler, Adli Görüntüleme Büro Amirliğince teknik fotoğraflama yapılarak kayıt altına alınır. Fotoğraflanan izler, biyometrik veri yönetim sistemine yüklenir ve Kimlik Tespit Büro Amirliği, izlerin kimliğini tespit ederek ilgili birimlere bildirir."

Vatandaşların olaylara müdahale etmeden önce sakinliklerini koruyarak emniyet güçlerine haber vermesi gerektiğine vurgu yapan Uysal, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Van genelinde 52 bin 782 kişinin parmak izi alındı. Yapılan incelemelerde 840 kişinin farklı kimlik kullandığı tespit edildi. 2024'te 574 inceleme konusu olayda 722 kişinin parmak izinden tespiti yapıldı. Parmak İzi Geliştirme Laboratuvarına getirilen 94 narkotik konusundan 141 kişinin parmak izleri tespit edildi. 2023 yılı boyunca 596 olayda 751 kişinin parmak izinden tespit yapıldı ve ilgili birimlere bildirildi."

Uysal, "2012 ve 2016'ya ait terör örgütü operasyonlarından elde edilen materyaller üzerinde yapılan parmak izi tespitleriyle, ilgili şahıslar adli işlemler için birimlere iletildi. Ekiplerimiz olay yerine gittiklerinde vatandaş evini toplamış ya da aracını bulunduğu yerden kaldırmış olabiliyor. Bu tür durumlara dikkat edilerek, sakin bir şekilde ekiplerin gelmesi beklenirse uygun olur." diye konuştu.

Kaynak: AA

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