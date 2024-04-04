DİLAN KUTLU
Van genelinde DEM Parti'nin Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınmasıyla başlayan olaylar esnasında gözaltına alınan 18 yaşındaki Muhammet Orhan "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Van İl Seçim Kurulu'nun, DEM Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı bulunmadığı gerekçesiyle mazbatayı AKP adayı Abdulahat Arvas'a vermesi üzerine başlayan olaylar sırasında 18 yaşındaki Muhammet Orhan gözaltına alındı. Orhan, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, 18 yaşındaki Muhammet Orhan hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklama kararı verdi.
"GEREKLİ BAŞVURULARIN TARAFIMIZCA YAPILACAĞINI BİLDİRİRİZ"
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Muhammet Orhan'ın avukatı Diyar Keserci, "Müvekkilim Muhammet Orhan'ın gerekçesiz bir şekilde tutuklanmasına karar verilmiştir. Müvekkilimin aleyhine tek bir somut delil dahi bulunmazken adeta günah keçisi olarak belirlenmiş ve tutuklanmıştır. Bu aşamada gerekli başvuruların tarafımızca yapılacağını bildiririz" dedi.
Son Dakika › Güncel › Van'da DEM Parti olayları: 18 yaşındaki genç terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika
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