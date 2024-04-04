Van'da DEM Parti olayları: 18 yaşındaki genç terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklandı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın Mazbatasını Aldı

Edirne Belediye Başkanlığına seçilen Filiz Gencan Akın, mazbatasını Edirne Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende aldı. Törende ayrıca Belediye ve İl Genel Meclis üyelerinin mazbataları da verildi. Akın, kendisini destekleyenlere teşekkür ederek, belediye başkanlığı mazbatasını almanın mutluluk verici olduğunu belirtti. Devir teslim töreninde ise önceki dönem Belediye Başkanı Recep Gürkan, Akın'a görevinde başarı diledi. Akın, Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olmaktan gurur duyduğunu ve adil, dürüst ve eşitlikçi bir yönetim sergileyeceğini söyledi.