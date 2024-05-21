Van'da doğaseverler Erek Dağı'nın eteklerinde Keşiş Gölü'nde yürüyüş yaptı - Son Dakika
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Van'da doğaseverler Erek Dağı'nın eteklerinde Keşiş Gölü'nde yürüyüş yaptı

Van\'da doğaseverler Erek Dağı\'nın eteklerinde Keşiş Gölü\'nde yürüyüş yaptı

Van'da düzenlenen etkinlik kapsamında doğaseverler, Erek Dağı'nın eteklerinde bulunan Keşiş Gölü'nde yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkardı. Göl, yeşil ve mavinin buluştuğu manzarasıyla dikkat çekiyor ve birçok kuş ve canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez, bölgenin güzelliklerini vurgulayarak doğayı sevgiyle korumanın önemine dikkat çekti.

21.05.2024 09:53
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Van'da doğaseverler, Erek Dağı'nın eteklerindeki Keşiş Gölü'nün bulunduğu bölgede yürüyüş yaptı.

Urartu Kralı II. Rusa tarafından Erek Dağı'nın eteklerinde akarsu vadisinin önünü kapattırmasıyla oluştuğu sanılan göl, yeşil ve mavinin buluştuğu manzarasıyla doğaseverlerin dikkatini çekiyor.

Onlarca kuş ve canlı türüne ev sahipliği yapan göl, ziyaretçilerine dağcılık, kano, kaya tırmanışı ve yürüyüş yapma imkanı da sağlıyor.

Vadi Doğa Spor Kulübünce düzenlenen etkinlik kapsamında bir araya gelen 110 doğasever, 2 bin 500 rakımlı bölgeye giderek gölün etrafında doğa yürüyüşü yaptı.

Doğayla iç içe zaman geçirerek manzaranın tadını çıkaran katılımcılar, bölgenin güzelliklerini cep telefonlarıyla görüntüledi.

Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez, 110 kişiden oluşan ekiple bölgeye geldiklerini söyledi.

Keşiş Gölü'nün doğasıyla eşsiz bir yer olduğunu belirten Demez, "Tarihi ve doğal güzelliklere dikkat çekmek için buradayız. Urartulardan kalma bir baraj ve zamanla su seviyesinin artmasıyla bir göle dönüşmüş. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Biz de doğaseverlerle birlikte göl çevresinde yürüyüş yaptık. Herkesin bu güzelliği görmesini tavsiye ediyoruz. Unutmayalım ki doğa bekçi ile değil, sevgi ile korunur." diye konuştu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Van'da doğaseverler Erek Dağı'nın eteklerinde Keşiş Gölü'nde yürüyüş yaptı - Son Dakika
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