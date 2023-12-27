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Van'ın Özalp ilçesinde ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışanlara operasyon - Son Dakika
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Van'ın Özalp ilçesinde ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışanlara operasyon

Van'ın Özalp ilçesinde yapılan operasyonlarda, ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan 17 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda kopya düzeneği olarak değerlendirilen çeşitli cihazlar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Van\'ın Özalp ilçesinde ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışanlara operasyon
27.12.2023 - 14:37,
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Van'ın Özalp ilçesinde, ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışanlara yönelik operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Özalp İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, motorlu taşıt sürücü kursiyerleri e-sınavı (e-MTSK) öncesi 2 okulda çalışma yaptı.

Üzerlerinde kopya düzeneği ile sınava girmeye çalışan 9 kişi ile sınav merkezlerinin çevresinde irtibat halinde oldukları 4 kişi yakalandı.

Konuyla ilgili devam eden operasyonlarda da kopya düzeneği sağlayan ve yönlendiren 4 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramada, kopya düzeneği olarak değerlendirilen 9 kulak içi kulaklık cihazı, koli bandına sarılı 8 gizli kamera düzeneği, iletişim kurmaya yarayan 8 elektronik cihaz, 6 Wi-Fi cihazı, 3 sim kart kılıfı, kulak içi kulaklık kılıfı ve gizli kamera düzeneği kılıfı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı

Kaynak: AA
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