Van\'da Fırtına Küçükbaş Hayvanlara Zarar Verdi

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VAN'ın Çatak ilçesinde etkili olan fırtına 2 ahırın çatısını uçurup, duvarlarını yıktı. Küçükbaşların bir kısmı enkaz altında kalırken, kaçmaya çalışan koyunlara da kurtlar saldırdı.

İlçe merkezine 26 kilometre uzaklıkta bulunan Konalga Mahallesinde gece yarısı fırtına çıktı. Fırtına, besici Hıvzullah Karakaya'ya (52) ait küçükbaşların bulunduğu 2 ahırda büyük hasara neden oldu. Fırtına nedeniyle ahırların çatıları uçtu, duvarları yıkıldı, hayvanların bir kısmı enkaz altında kaldı. Etrafa kaçan koyunlara da kurtlar saldırdı. Fırtınanın etkisi ve kurtların saldırması sonucu 21 küçükbaş yaralanırken, 11 hayvan ise öldü. Kurtların saldırısından ve enkaz altından kaçan diğer koyunların bulunması için vatandaşlar arama çalışması başlattı. Karakaya yaralı koyunları veterinere götüreceklerini belirterek, kayıp 14 koyunu bulmak için çalıştıklarını söyledi.