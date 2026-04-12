Van'da Gıda Atıklarıyla Mama Üretimi

12.04.2026 11:24
Van Belediyesi, gıda atıklarını geri dönüştürerek sahipsiz köpekler için mama üretiyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde kurulan mama üretim tesisinde kurum ve lokantaların gıda atıkları geri dönüştürülerek sahipsiz köpeklere mama haline getiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığınca kentteki sahipsiz köpekleri koruma altında tutmak ve sokaklarda oluşturdukları tehlikeyi bertaraf etmek amacıyla çalışma yürütülüyor.

Sahipsiz hayvanların günlük bakım ve beslenme ihtiyaçlarının karşılandığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 6 ay önce mama üretim tesisi kuruldu.

Belediye ekipleri, kentteki hastane ve üniversite gibi kurumlar ile lokantalarda topladıkları gıda atıklarını içeriğini zenginleştirerek köpekler için mamaya dönüştürüyor.

Her gün hijyenik koşullarda işlenerek tüketime uygun hale getirilen 400 kilogramlık mama, barınaklardaki 1100 sahipsiz köpeğe veriliyor.

"Amacımız, ekolojik hayata katkı sağlamak"

Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekim Gülşah Özcaner Gözen, AA muhabirine, sürdürülebilir doğa için hayvanların beslenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Sahipsiz hayvanlar için tüketilebilir gıda atıklarından mama üretmeye başladıklarını belirten Gözen, şunları kaydetti:

"Üretim tesisimizde gıda atıkları belli ısı işlemlerinden geçtikten sonra patili can dostlarımız için mamaya dönüşüyor. Yaklaşık 6 aydır bu mama üretim tesisinde faaliyet göstermekteyiz. 1 ton üretim kapasitemiz var. Günlük olarak tüketilebilir gıdaların atıkları arkadaşlarımız kontrol ettikten sonra mama üretim tesisimize getiriliyor. Veteriner hekimlerle kontrollerini sağlayıp makinelere dolduruyoruz. Dolum işlemlerinden sonra yaklaşık 10-12 saatlik kompost süreci var. 100 derecelik ısıyla bu gıda atıkları kompost makinelerde mamaya dönüştürülüyor. Şekil verildikten sonra da 90 derecelik ısıyla fırınlama işlemi oluyor. Fırınlama işleminden sonra paketleme yapılıyor."

Gözen, barınaklarındaki hayvanların mama sayesinde daha sağlıklı beslendiklerini dile getirerek, "Mamalar, paketleme işlemleri tamamladıktan sonra doğal yaşam alanlarında bulunan can dostlarımızın beslenmesinde kullanılıyor. Amacımız, hem gıda atıklarıyla doğanın kirletilmesinin önüne geçerek ekolojik hayata katkı sağlamak hem mamadan belediyeye ekonomik kazanç getirmek hem de can dostlarımızın daha sağlıklı beslenmelerini sağlamak." dedi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
