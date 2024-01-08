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Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 8 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 8 şüpheliden 1'i tutuklandı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Van\'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 8 şüpheliden 1\'i tutuklandı
08.01.2024 - 10:49,
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Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 1-7 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 8 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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