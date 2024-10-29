Van'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon

Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 14 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 20-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı, 2 araca el konuldu.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı ilgili hakimlikçe tutuklandı.
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