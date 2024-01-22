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Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Van\'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 4\'ü tutuklandı
22.01.2024 - 09:49,
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Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 15-21 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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