Van'da Gölette Serinlemek İsterken Boğulan Çocuk Hayatını Kaybetti

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Van'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu.

Seyrantepe Mahallesi'nde serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki çocuk, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye polis, AFAD, UMKE, itfaiye su altı kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yürütülen çalışma sonucu çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldı.