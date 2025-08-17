Van\'da Kaçak Balık Avına Cezalar

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak balık avı yaptığı tespit edilen 2 kişiye 25 bin 670 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarımemet Barajı'nda kaçak balık avcılığı yapıldığını tespit etti.

Ekipler, yaptıkları denetimde kaçak avcılıkta kullanılan farklı ebat ve uzunlukta toplam 200 metre germe ağ, kaçak olarak avlandığı tespit edilen 69 sazan ve 19 alabalık ele geçirdi.

Ağ ve balıkları, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim etmek üzere muhafaza altına alan ekipler, germe ağa takılı bulunan canlı haldeki 250 sazan ve 65 alabalığı suya bıraktı.

Kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 2 kişiye, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında 25 bin 670 lira idari para cezası verildi.