Van'da Kaçak İinci Kefali Avına 59 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Van'da Kaçak İinci Kefali Avına 59 Bin Lira Ceza

Van\'da Kaçak İinci Kefali Avına 59 Bin Lira Ceza

Van'da kaçak inci kefali avcılığına 59 bin lira ceza verildi, 5 ton balık ele geçirildi.

06.05.2025 13:37
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Van'ın Tuşba ve Muradiye ilçelerinde kaçak inci kefali avladığı tespit edilen kişiye 59 bin 394 lira ceza verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan ile 15 Temmuz döneminde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince Tuşba ve Muradiye'de balıkların göç ettiği bölgeye operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kaçak avlanmış 1 ton 350 kilogram canlı ve 1 ton 150 kilogram ölü balık, 200 metre uzunluğunda ağ ve şişme bot ele geçirildi.

Canlı balıklar suya geri bırakılırken, telef olan balıklar ise imha edildi.

Yasağa rağmen avcılık yapan bir kişiye 59 bin 394 lira ceza uygulandı, kaçak avcılıkta kullanılan bir araç 15 gün süreyle trafikten men edildi.

Van'da av yasağının uygulandığı 15 Nisan'dan bu yana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde kaçak avlanılan 5 ton 650 kilogram inci kefali ele geçirildi, canlı 1 ton 750 kilogram balık suya bırakıldı.

Öte yandan 16 şüpheliye 327 bin 529 lira idari ceza uygulandı, 5 bin metre uzunluğunda ağ, 5 şişme bot ve 18 av aracına el konuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'da Kaçak İinci Kefali Avına 59 Bin Lira Ceza - Son Dakika

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