Van'da Kaçakçılık Operasyonunda 16 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Van'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, 7-21 Temmuz'da, 9 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan 16 zanlıya adli işlem yapıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 958 tabanca fişeği, 68 uzun namlulu fişek, 2 tabanca şarjörü, balistik çelik yelek, 14 bin tıbbi ilaç, 7 bin 645 paket sigara, 175 puro, 1730 litre kaçak akaryakıt, 30 litre alkol malzemesi, 24 sahte alkol şişesi, 33 cep telefonu, 2 sahte nüfus cüzdanı, sahte pasaport ile muhtelif malzeme ele geçirildi.