Van'da Kaçakçılık Operasyonunda 23 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Van'da Kaçakçılık Operasyonunda 23 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Van\'da Kaçakçılık Operasyonunda 23 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen 12 operasyonda, 562 litre akaryakıt, 10 bin 653 adet gümrük kaçağı ilaç, 5 bin 350 paket sigara, 30 litre alkol ve 7 elektronik sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

29.04.2024 15:23  Güncelleme: 15:24
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Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 22-28 Nisan'da 12 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 562 litre akaryakıt, 10 bin 653 adet gümrük kaçağı ilaç, 5 bin 350 paket sigara, 30 litre alkol ve 7 elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Van'da Kaçakçılık Operasyonunda 23 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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