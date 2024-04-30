Van\'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı

Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 46 şüpheliden biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 22-28 Nisan'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 39 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 8 gram sentetik uyuşturucu, 10 sentetik ecza hap, uyuşturucu hap, 4 gram eroin, 750 gram afyon sakızı, 37 elektronik sigara, 80 litre akaryakıt, 6 cep telefonu ve 4 bin 553 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi, 46 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.
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