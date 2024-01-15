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Van'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Van'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan kadın hastaneye kaldırıldı

Van'ın Başkale ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahallede yaşayan 56 yaşındaki kadın rahatsızlandı. Ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi. İş makineleriyle açılan yolda ilerleyen sağlık ekipleri, 3 saat süren çalışmanın ardından hastayı ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanın durumu iyi.

Van\'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan kadın hastaneye kaldırıldı
15.01.2024 - 14:09,  Güncelleme: 14:11
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Van'ın Başkale ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan 56 yaşındaki kadın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Yukarı Dikmen Mahallesi'nde yaşayan, tansiyon ve şeker hastası kadının rahatsızlanması üzerine ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.

Mahallenin yolunun kapalı olması dolayısıyla Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesinin karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi.

İş makineleriyle açılan yolda ilerleyen sağlık ekipleri, güçlükle ulaştıkları hastayı, 3 saat süren çalışmanın ardından ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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