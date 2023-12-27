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Van'da kardan kapanan mahallede hasta 2 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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Van'da kardan kapanan mahallede hasta 2 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Muradiye ilçesinde Akçaçay Mahallesi'nde rahatsızlanan 5 yaşındaki hasta, yolu kardan kapanması nedeniyle hastaneye götürülemeyince, Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından yapılan 2 saatlik çalışma sonucu hastaneye ulaştırıldı. Hastanın yakınları ekiplere teşekkür etti.

Van\'da kardan kapanan mahallede hasta 2 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı
27.12.2023 - 12:03,
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Van'ın Muradiye ilçesinde yolu kardan kapanan mahalledeki 5 yaşındaki hasta, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Akçaçay Mahallesi'nde rahatsızlanan 5 yaşındaki Hasan Hüseyin Dağlar'ı yolun kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolu açarak sağlık ekiplerinin mahalleye ulaşmasını sağladı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu mahalleye ulaşan ekipler, ilk müdahalenin ardından hastayı Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Dağlar'ın yakınları, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Van'da kardan kapanan mahallede hasta 2 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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