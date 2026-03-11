Van'da Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
11.03.2026 10:39
Van'da kar yağışı nedeniyle kapanan 40 yerleşim yeri yolunun açılması için ekipler çalışıyor.

VAN'da etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 40 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ekipler, dondurucu soğukların etkili olduğu Çaldıran ilçesinin İran sınır hattındaki kırsal mahalle ve hudut karakolu yollarını açmak için zorlu bir mücadele yürütüyor.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yollarının büyük bölümü yeniden ulaşıma açılırken, kapalı bulunan 40 yerleşim yeri yolunda çalışmalar sürdürülüyor. Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı İran sınır hattındaki Çaldıran ilçesine bağlı Alakaya Mahallesi ile Hangedik Karakolu yolunu açmak için yoğun çaba harcıyor.

İş makinelerinin zaman zaman yetersiz kaldığı bölgelerde kar savurma makineleri devreye giriyor. Ekipler zorlu hava koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sorumluluk alanındaki 13 ilçe ve yaklaşık 6 bin kilometrelik yol ağında yürüttükleri karla mücadele çalışmalarıyla yolların büyük bölümünü yeniden ulaşıma açtı.

Kaynak: DHA

