Van'da kayak merkezinde motorize ekip görev yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van'da kayak merkezinde motorize ekip görev yapıyor

Van\'da kayak merkezinde motorize ekip görev yapıyor

Van İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı motorize ekip, kayak merkezinde yaşanabilecek vakalara en kısa sürede müdahale etmek için görev yapıyor. Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezinde bulunan motorize ekip, kayak sırasında yaralanan ya da sağlık sorunu yaşayanların yardımına yetişiyor. Kar motorlarıyla kısa sürede vakanın olduğu bölgeye giderek ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri, sedye yardımıyla hastaları ve yaralıları ambulansa ulaştırıyor. Bu yıl kayak sezonunda 88 yaralıya müdahale ettiklerini belirten Paramedik Muammer Direk, sağlık tedbirlerinin alındığını ve vatandaşların güvenliğini sağladıklarını ifade etti.

23.02.2024 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı motorize ekip, kayak merkezinde yaşanabilecek vakalara en kısa sürede müdahale etmek için görev yapıyor.

Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezinde bulunan motorize ekip, kayak sırasında yaralanan ya da sağlık sorunu yaşayanların yardımına yetişiyor.

Kar motorlarıyla kısa sürede vakanın olduğu bölgeye giderek ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri, sedye yardımıyla hastaları ve yaralıları ambulansa ulaştırıyor.

Paramedik Muammer Direk, gazetecilere yaptığı açıkalmada, bu yıl kayak sezonunda 88 yaralıya müdahale ettiklerini söyledi.

Kayak merkezinde sağlık tedbirleri aldıklarını belirten Direk, şunları kaydetti:

"Kayak merkezinde pistin herhangi bir alanında yaralanan veya hastalanan vatandaşları ambulansa ulaştırmak için kar motoru kullanıyoruz. 88 vakadan 47 tanesini kar motoruyla taşıdık. İki kayak pistimiz bulunuyor Birinci pistimize ulaşım süremiz 1,5-2 dakika arasında değişiyor. İkinci etap dediğimiz dağın zirvesindeki piste en geç 5 dakikada ulaşıyoruz."

Öğrencileriyle kayak merkezine gelen Ersan Sinanoğlu ise "Buraya gelirken bazı tereddütlerimiz vardı. Öğrendik ki burada 112 sağlık ekipleri varmış. Bu da bizim için bir güven kaynağı oldu. Öğrencilerimizle daha rahat eğleniyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Gevaş, Van, Sağlık, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da kayak merkezinde motorize ekip görev yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 16:40:29. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da kayak merkezinde motorize ekip görev yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement