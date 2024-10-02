Van'da Kaybolan Üniversite Öğrencisi Aranıyor - Son Dakika
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Van'da Kaybolan Üniversite Öğrencisi Aranıyor

Van\'da Kaybolan Üniversite Öğrencisi Aranıyor

Van'da 27 Eylül'den beri kayıp üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları sürüyor.

02.10.2024 12:48
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Van'da 27 Eylül Cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları sürüyor.

Cuma günü akşam saatlerinde arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Kabaiş'in bulunması için hem gölde hem de kıyıda arama yapılıyor.

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi dalgıçları, su altı görüntüleme cihazı da kullanarak gölün derinliklerinde arama yapıyor.

Çevik Kuvvet, Polis Arama ve Kurtarma (PAK) ve Yunus ekipleri ile sivil toplum kuruluşu arama kurtarma ekipleri kıyıda çalışma yürütüyor.

Bölgedeki metruk yapıları kontrol eden, sazlıkları arayan ekipler, Kabaiş'i bulmak için çaba gösteriyor.

Koruma Daire Başkanlığına bağlı Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğünce gönderilen yandan taramalı sonar cihazı ile Bitlis'ten getirilen polis teknesinin de dahil edildiği çalışmalarla çevredeki her yer aranıyor.

Kabaiş'in ailesi ve yakınları da çalışmaların yürütüldüğü bölgedeki umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

"Herkes benim kadar acı çekiyor"

Baba Nizamettin Kabaiş, gazetecilere, arama çalışmalarının 5 gündür sürdüğünü söyledi.

Kızının kaybolduğu gün ihmallerin olduğunu ileri süren Kabaiş, "Göl çekildiği için tel örgü yarıda kalmış. Orada boşluk var. Kamera da var fakat oraya kadar çekmiyor. Kapıda güvenlik var ama bu tarafta tel örgü yok." dedi.

Ailece acı içinde olduklarını dile getiren Kabaiş, şöyle konuştu:

"Herkesten rica ediyorum, eğer biri gördüyse bize haber versin. Kaçırılarak götürülmüşse eğer ben şikayetçi değilim. Kızımı sağ salim getirirse mutlu olurum. Hiç kimseden şikayetçi olmam. İnşallah sağdır ve getirirler. Hepimizin acısı bir, buna inanıyorum. Herkes benim kadar acı çekiyor. Türkiye'nin tamamı acı çekiyor. Herkese sesleniyorum, Rojin'e sesleniyorum. Kızım neredesin? Eğer hayattaysan bir haber alalım."

Anne Aygül Kabaiş, kızıyla en son görüntülü konuştuğunu ve bir daha ulaşamadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bana markete gidip kahve aldıktan sonra tekrar arayacağını söyledi. Ben de kahveyi alıp hemen odasına geçmesini ve beni aramasını söyledim. Üstünden biraz zaman geçti ama beni aramadı. Daha sonra sesli mesaj attım. Ancak bana cevap gelmedi. Bir sonraki gün öğlen vakti polisler bizi aradı. Kızımızın gece yurda gitmediğini söyledi. Meraklandım ve kızımı telefondan aradım, bana polisler cevap verdi. Telefonu sahilde bulduklarını söylediler. Lütfen Rojin'i, kızımı bana getirin. Ciğerim yanıyor."

Kaynak: AA

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