 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Van'da Kitap Okuma Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencilere Ödüller Verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da Kitap Okuma Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencilere Ödüller Verildi

Van Valiliği koordinasyonunda hayata geçirilen 'Kitap Van Projesi' kapsamında düzenlenen ödül töreninde, en çok kitap okuyan öğrencilere ödülleri verildi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kitap okumanın başarıya giden yol olduğunu belirterek, çocukların kendilerini geliştirmelerini ve fırsatları yakalamalarını istedi. Van'da yapılan çalışmalar sonucunda 3 milyon kitap kazandırıldığı ve 300 okul kütüphanesi kurulduğu ifade edildi.

Van\'da Kitap Okuma Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencilere Ödüller Verildi
16.01.2024 - 15:53,  Güncelleme: 15:55
Abone Ol

Van Valiliği koordinasyonunda hayata geçirilen "Kitap Van Projesi" kapsamında en çok kitap okuyan öğrencilere ödülleri verildi.

Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, başarılı olmanın, hayalleri genişletmenin, geleceğe sağlam adımlar atabilmenin yolunun kitap okumaktan geçtiğini söyledi.

Kitap okumada dereceye giren öğrencileri kutlayan Balcı, "Kitap Van Projesi ile şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz. Çocuklarımızın okumasını kendilerini geliştirmesini istiyorum. Türkiye fırsatlar ülkesi. Çalışarak fırsatları yakalayın." dedi.

Kentte kitapla ilgili güzel çalışmaların yapıldığını ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

"Van'a yaklaşık 3 milyon kitap kazandırdık. Türkiye'nin en zengin kütüphanelerinin olduğu il konumundayız. 300 okul kütüphanesi kurduk.13 ilçemize bebek-çocuk kütüphanesi yapıyoruz. İlimize yeni bir halk kütüphanesi ve çocuk kütüphanesi kazandırıyoruz. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın kitaplıklarını zenginleştirdik. Camilere kütüphane kurduk. Okullarda kitap okuma saati etkinliği yapılıyor. Projemiz kapsamında ülkemizin güzide kuruluşu olan PTT ile yaptığımız anlaşmayla şu ana kadar 140 bin kitabı çocuklarımızın adresine ulaştırdık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Dereceye giren anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ödüllerin verilmesiyle sona eren programa, vali yardımcıları, Sağlık Müdürü Muhammed Tosun ile şube müdürleri de katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Van Valiliği, Balcı, Van, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Kitap Okuma Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencilere Ödüller Verildi - Son Dakika


16:32
9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30
O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:29
Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:24
Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
16:16
Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti
15:58
Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı
15:47
ETA mahkumlarına destek veren La Casa de Papel oyuncusu İtziar İtuno'nun reklam sözleşmeleri iptal edildi ETA mahkumlarına destek veren La Casa de Papel oyuncusu İtziar İtuno'nun reklam sözleşmeleri iptal edildi
15:32
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi

Son Dakika
16:29 Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:32 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30 O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:24 Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
16:16 Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti
15:58 Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı
15:47 ETA mahkumlarına destek veren La Casa de Papel oyuncusu İtziar İtuno'nun reklam sözleşmeleri iptal edildi
15:32 AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi
15:28 Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi
15:16 AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 17:35:26. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da Kitap Okuma Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencilere Ödüller Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement