Van'da Kültür Yolu Festivali - Son Dakika
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Van'da Kültür Yolu Festivali

13.07.2026 11:20
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Van'da düzenlenen festivalde kültür-sanat etkinlikleri, sergiler ve çocuk aktiviteleri yer aldı.

Van'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında kültür-sanat etkinlikleri, geleneksel sanat atölyeleri ve çocuk aktiviteleri gerçekleştirildi.

Van Müzesi'nde festival süresince ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek "Yaşayan Miras: Van Sergisi" ile "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi, festivalin ikinci gününde de ilgi gördü.

Van'ın kültürel birikimini ve Osmanlı'nın köklü mirasını yansıtan sergiler, ziyaretçilere zengin bir kültür yolculuğu yaşatıyor. Geçmişin izlerini taşıyan eserler, sanatseverlere etkileyici deneyimler sunuyor.

Festival kapsamında düzenlenen Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri, geleneksel sanatların ustalarını ve üretim süreçlerini izleyicilerle buluşturdu.

Ustaların yaşam hikayelerini ve üretim süreçlerini konu alan gösterimler de kültürel mirasın yaşayan yönünü farklı örneklerle ele aldı.

Müzede gerçekleştirilen kaligrafi atölyesinde katılımcılar, güzel yazı sanatının estetik inceliklerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

Atatürk Kültür Parkı'nda festival boyunca yer alacak Çocuk Köyü, ikinci gününde de çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Şişme oyun parkları, dijital oyunlar, panayır çadırları, atölye çalışmaları, geleneksel yarışmalar, Geleneksel Karagöz Atölyesi ve VR Balon Turu ile çocuklar gün boyunca farklı alanlarda eğlenme fırsatı yakaladı.

ASELSAN Çocuk Şenliği kapsamında kurulan Tekno Macera Tırı ise çocukların bilim ve teknolojiyle buluşmasına katkı sağlamayı sürdürdü.

İnteraktif deneyim alanları, dijital uygulamalar ve bilim gösterileriyle zenginleşen etkinliklerde çocuklar hem eğlendi hem de yeni teknolojileri yakından tanıma fırsatı buldu.

Festival kapsamında çocuklara yönelik düzenlenen kaligrafi atölyesinde minik katılımcılar, alanında uzman eğitmen eşliğinde güzel yazı sanatını deneyimledi.

Çeşitli uygulamalarla el becerilerini geliştiren çocuklar, aynı zamanda geleneksel sanatlarla tanıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'da Kültür Yolu Festivali - Son Dakika

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