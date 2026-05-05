Van'da Küresel Sumud Filosu'na Destek Gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van'da Küresel Sumud Filosu'na Destek Gösterisi

Van\'da Küresel Sumud Filosu\'na Destek Gösterisi
05.05.2026 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da, Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde İsrail'in müdahalesi protesto edildi.

Van'da, İsrail'in Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi.

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde Yeni Nurşin Camisi avlusunda bir araya gelen vatandaşlar, filoya yönelik müdahaleye tepki gösterdi.

Platformun dönem sözcüsü Ahmet Faruk Çevik, burada yaptığı açıklamada, Akdeniz dalgalarının sadece Sumud teknelerini değil, umudu ve mücadeleyi taşıdığını ifade etti.

Çok sayıda gemi ve teknenin şu anda Gazze'ye doğru seferine devam ettiğini belirten Çevik, "Onlarca gemi ise yola çıkmayı bekliyor. Zulüm, tarihin hiçbir döneminde sürekli olamadı, zalimler hep kaybetti, hep zelil oldu. İsrail ve destekçileri de asla amacına ulaşamayacak. Yaklaşan sonlarını engelleyemeyecek, zulümlerinin hesabını vermekten kaçamayacaklar." diye konuştu.

Beytülmakdis Öncüleri Derneği üyesi ve Filistin araştırmacısı Dr. Muhammed Bioud ise "Gazze, Mescid-i Aksa'yı savunuyordu. Gazze, İslam topraklarının başkentlerini savunuyordu. Halen tüm İslam topraklarını savunuyor. Bunun için dünyadaki tüm hürler olarak onlarla birlikte durmalıyız." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Küresel Sumud Filosu'na Destek Gösterisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar

00:03
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
23:32
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
ODTÜ'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
23:26
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 02:46:34. #.0.5#
SON DAKİKA: Van'da Küresel Sumud Filosu'na Destek Gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.