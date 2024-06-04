Van\'da Mesut Özata Anadolu Lisesi\'nde öğrenci tarafından resim sergisi açıldı

Güncel

Van'da Mesut Özata Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 12. sınıf öğrencisi Figen Yağcı, resim sergisi açtı.

Karakalem ve sulu boyu tekniğiyle yaklaşık 50 çalışmanın yer aldığı serginin açılışı, Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi.

Gelen misafirleri ağırlayan Yağcı, en büyük hayalinin kişisel resim sergisi açmak olduğunu söyledi.

İnsanların hayatına dokunan eserleri ve önemli kişilerin portrelerini çizdiğini anlatan Yağcı, "Şu an gündemde Filistin var. Bebeği kucağında bir baba çizdim. Çok duygulu oldu. Kıymetli gördüğüm çalışmaları resme dönüştürüyorum. Boş zamanlarımı resim çizerek değerlendiriyorum. Bugün ilk sergimi açtım. Beni yalnız bırakmayan öğretmenlerime teşekkür ederim."

Açılışa, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, okul müdürleri, öğretmenler ve davetliler katıldı.