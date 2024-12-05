Van'da Meyvecilik Projesi Başarıyla Devam Ediyor - Son Dakika
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Van'da Meyvecilik Projesi Başarıyla Devam Ediyor

Van'da 2 yılda 2 milyon meyve fidanı dağıtıldı, hedef 3.5 milyon fidanla meyvecilikte öncü olmak.

05.12.2024 11:48
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Van'da çiftçileri desteklemek ve orman varlığını arttırmak amacıyla başlatılan meyveciliği geliştirme projesiyle iki yılda 2 milyon meyve fidanı toprakla buluşturuldu.

Son yıllarda tarım ve hayvancılıkta önemli çalışmaların yürütüldüğü kentte çiftçileri desteklemek ve meyveciliği geliştirmek için iki yıl önce valilik bünyesinde "3 Milyon Meyve Fidanı Yetiştirme" projesi başlatıldı.

Bu kapsamda Orman İşletme Müdürlüğüne ait iki sahada yetiştirilen 2 milyon ceviz, badem, üzüm, ayva, şeftali, elma, armut ve kayısı fidesi çiftçilere dağıtıldı.

Yerli tohumdan elde edilen meyve fidanları, uygun görülen bölgelerde toprakla buluşturuldu.

"Van meyvecilik üssü olacak"

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, AA muhabirine, meyveciliğin gelişmesine önem verdiklerini söyledi.

İki yıldır dağıttıkları fidanların meyvelerini almaya başladıklarını anlatan Görentaş, "800 bine yakın meyve fidanı, 1 milyon 100 bin de Erciş üzümü fidanı dağıttık. Fidanların dağıtımı sürüyor. Önümüzdeki ilkbahar aylarında 550 bin fidan daha dağıtacağız. Orman İşletme Müdürlüğümüzde yetiştirilen 50 bin meyve fidanının dağıtımına başlandı. Sayın valimizin hedefleri doğrultusunda önümüzdeki süreçte 3 buçuk milyonun üzerinde meyve fidanı dikmeyi hedefliyoruz." dedi.

Bölgenin iklim şartlarına uygun fidanların yetiştirilmesine önem verdiklerini dile getiren Görentaş, şunları kaydetti:

"Başta Erciş üzümü olmak üzere Van'ın yerel çeşitleri ve vatandaşlarımızın istediği meyveleri üretiyoruz. Dağıttığımız meyve fidanlarının yüzde 20'sini vatandaş, yüzde 80'ini devletimiz karşılıyor. Vatandaşlarımızdan yoğun bir talep geliyor. Bunun sonuçlarını önümüzdeki yıllarda alacağız. Bu anlamda Van meyvecilik üssü olacak. Van Gölü havzasının bütün bölgeleri meyvecilik için oldukça uygun. Badem ve ceviz fidanı dağıtımı hızlı şekilde devam etmekte. Van ileriki süreçlerde meyvecilikte önemli bir konuma gelecektir."

Orman İşletme Müdürü Mehmet Kandilli ise 50 hektarlık alanda yöreye uygun fidanlar yetiştirdiklerini dile getirdi.

Kandili, "Çoğunlukla bu yörenin orijinaline uygun tohumlardan üretim yapmaktayız. Bademler bu yöremize ait. Bu yöreye ait tohumlardan elde edilmiş. Yine cevizlerimizin tümü Çatak ilçemizden elde ettiğimiz tohumlardan ürettik. Burada bakımı, aşılanması yapılan ve dikim aşamasına gelen fidanların sökümünü yaparak vatandaşlara dağıtımını gerçekleştirmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Tarım, van, Son Dakika

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