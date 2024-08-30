Van'da Mobil Kanser Tarama Aracı İle Kadınlara Hizmet - Son Dakika
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Van'da Mobil Kanser Tarama Aracı İle Kadınlara Hizmet

Van\'da Mobil Kanser Tarama Aracı İle Kadınlara Hizmet

Van İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Mobil Kanser Tarama aracı ile kentin ücra mahallelerine kadar giderek, kadınları başta meme kanseri olmak üzere kanser türleri hakkında bilgilendirip, tarama yapıyor. Sağlık ekipleri, ilçelerin en ücra noktalarına giderek kadınlarla bire bir görüşüp, ikna ettikten sonra gerekli taramaları yapıyor. Test sonuçları pozitif çıkan kadınlar hastaneye yönlendirilerek takip ediliyor.

30.08.2024 12:04
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VAN İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Mobil Kanser Tarama aracı ile kentin ücra mahallelerine kadar gidip, kapı kapı dolaşarak kadınları başta meme kanseri olmak üzere kanser türleri hakkında bilgilendirip, tarama yapıyor.

Kadınlarda sık görülen meme kanseri başta olmak üzere kanser türlerine karşı Van İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kentte bilgilendirme ve tarama çalışması başlattı. Sağlık ekipleri, Mobil Kanser Tarama aracı ile ilçeleri dolaşarak kaldıkları süre boyunca kadınlara başta meme kanseri olmak üzere kanser tarama testi yapıyor. Ayrıca ekipler, ilçelerin en ücra mahallelerine kadar giderek kadınları hem bilgilendiriyor hem ikna ettiklerini araçlarla Mobil Kanser Tarama aracının bulunduğu noktaya getirerek, gerekli taramalarını yaptırıyor. Ekipler taramaları yapılan kadınları, tekrar araçlarla evlerine bırakıyor. Test sonuçları pozitif çıkan kadınlar ise hastaneden randevu alınarak doktora yönlendiriliyor. Daha sonra da bu hastaların takibi yapılıyor.

İKNA EDİP, TARAMA YAPIYORLAR

Bu hafta Bahçesaray ilçesine giden ekipler, Mobil Kanser Tarama aracını Bahçesaray Devlet Hastanesi önünde konumlandırdı. Buraya gelen kadınların dışında sağlık ekipleri, ilçenin en ücra noktalarına giderek kadınlarla bire bir görüştü. Kadınlarda sık görülen başta meme kanseri olmak üzere kanser türleri hakkında bilgilendirme yapan ekipler, daha sonra ikna ettikleri kadınları minibüslerle ilçeye getirerek gerekli taramalarını yaptırdı. Daha sonra kadınlar, tekrar araçlarla evlerine kadara bırakıldı.

'ANNEMİ İKNA EDEMEDİM, SONUÇLARI TEMİZ ÇIKMADI'

Sağlık ekiplerinin ziyaret ettiği Elmayaka Mahallesi'nde annesi yaşayan Adile Çiçek, bu hizmetin çok önemli olduğunu söyledi. Yakın zamanda annesine meme kanseri teşhisi konulduğunu ve halen tedavisinin devam ettiğini belirten Çiçek, "Van'da oturuyorum. Annem için bu köye geldim. Ekipler, köy köy dolaşıyor ve çok iyi bir şey yapıyorlar. Erken teşhis olsa daha iyi oluyor. Herkesi bu konuda da uyardım. Herkes gidip, testlerini yaptırsınlar. Anneme de çok söyledim. Ama annemi ikna edemedim. Belirtileri olmasına rağmen, başka nedenlerden dolayı olduğunu söyleyerek hep bir bahane buldu. Görülen belirtilerin başka bir şeyden kaynaklandığını söyledi. Daha sonra doktora gittiğinde sonuçlar temiz çıkmadı" dedi.

'ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR'

Bahçesaray Toplum Sağlığı Başkanı Doktor Uğur Göç ise "Burada kanser taraması için gelenler için mamografi aracımız var. Buraya gelen kadınlara meme kanseri taraması yapıyoruz. Meme kanseri, kanser türleri arasında 1 numarada. Sıklığı artsa da erken teşhis ile başarı şansı oldukça yüksek. Burada araçlarımızla en ücra yerlerdeki kadınlarımızı araçlarla alıyoruz. Buraya getirip, kanser taramalarını yaptırıp, aynı araçla tekrar evlerine bırakıyoruz. Ev ev dolaşıp, ikna çalışmaları yapıyoruz. Çünkü erken teşhis hayat kurtarır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Van'da Mobil Kanser Tarama Aracı İle Kadınlara Hizmet - Son Dakika

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