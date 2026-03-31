Van\'da Moloz Denetimi

Van Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliği oluşturan moloz ve hafriyat dökümüne karşı denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, artan inşaat faaliyetleri sonrası ortaya çıkan molozların arazi, ormanlık alan ve boş bölgelere dökülmesini önlemek için çalışma yürütüyor.

Bazı bölgelerde denetim yapan ekipler, yaptıkları temizlik çalışmalarında şuana kadar 702 metreküp hafriyat kaldırıldı.

Çevreyi kirleten ve usulsüz moloz dökümü yapan kişi ile kuruluşlara yönelik denetimlerin kesintisiz süreceği aktarılan açıklamada, vatandaşların benzer durumlarla karşılaştıklarında ALO 153 hattını arayarak ihbarda bulunabilecekleri kaydedildi.