Van\'da Muradiye Şelalesi çevresi karla kaplandı, 20 metrelik şelale dronla çekildi

Van'da Muradiye Şelalesi çevresi karla kaplandı, 20 metrelik şelale dronla çekildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'da etkili olan kar yağışının ardından Muradiye Şelalesi'nin çevresi ve bölgedeki mesire alanı karla kaplandı. Yağışlarla debisi yükselen ve yaklaşık 20 metre yüksekten akan şelalenin kar altındaki görünümü dronla görüntülendi.
Van'da etkili olan kar yağışının ardından Muradiye Şelalesi'nin çevresi karla kaplandı.
Yaklaşık 20 metre yüksekten akan şelale, her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Yağışlarla debisi yükselen şelalenin bulunduğu bölgedeki mesire alanı ve çevresi etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Şelale ile çevresindeki kar örtüsü dronla görüntülendi.
Kaynak: AA
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