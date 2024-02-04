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Van'da Öğle Saatlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
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Van'da Öğle Saatlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Van\'da Öğle Saatlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Van'da iki günden bu yana etkili olan soğuk havanın ardından öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Vatandaşlar saçakların altında beklerken bazıları araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi. Çocuklar ise kent merkezindeki parklarda kar topu oynayarak eğlendi. Belediye ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için ana yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

04.02.2024 15:07
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Van'da öğle saatlerinde kar etkili oldu.

Kentte iki günden bu yana etkili olan soğuk havanın ardından öğle saatlerinde kar yağışı başladı.

Aniden bastıran kara yakalanan vatandaşlar saçakların altında bekledi. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

Çocuklar da kent merkezindeki parklarda kar topu oynayarak eğlendi.

Belediye ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için ana yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Van'da Öğle Saatlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
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