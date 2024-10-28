Van\'da Okula Kitap Köşesi

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Van'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahalledeki okulda "kitap köşesi" oluşturdu.

Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ekipleri, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülen " Van Gölü'nün İnci Çocukları" projesi kapsamında Dibekdüzü İlkokulunda çalışma yürüttü.

Eğitime destek çalışmaları çerçevesinde yapılan çalışma ile okulda oluşturan "kitap köşesi", 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programla öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Açılışa katılan İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, geleceğin doktor, hakim, öğretmen ve polislerinin çocuklar ve gençler olacağını söyledi.

Öğrencilerin bu hedeflerine ulaşmaları için emek sarf etmeleri gerektiğini belirten Mutlu, "Polis arkadaşlarımız sizlere kütüphane kurmuş. Bugün Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 101. yıl dönümü. Daha nice yüzyıllara. Sizleri güzel yerlerde görmek istiyorum." dedi.

TDP Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Kübra Güler ise hazırladıkları "kitap köşesi"ni 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda çocuklara hediye ettiklerini söyledi.

Güler "Emniyet Müdürlüğü olarak okulumuzda kitap köşesi yaptık. Bu kitap köşesini de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü hediyesi olarak çocuklarımıza armağan ettik. Güzel etkinlik oldu. Çocuklarımız da biz de mutlu olduk." diye konuştu.

Öğrencilere hediyelerin verildiği programa, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.