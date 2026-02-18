Van'da Okullar Ramazan İçin Süsleniyor

Milli Eğitim Bakanlığınca "Maarifin Kalbinde Ramazan" başlığıyla tüm illere gönderilen yazı kapsamında Van'daki okullar süslendi, öğrencilere bu ayın manevi atmosferini hissettirecek etkinlikler planlandı.

Bakanlık tarafından gönderilen yazının ardından kentteki okullarda öğretmen, öğrenci ve veli işbirliğiyle sınıfların, koridorların süslenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda temin edilen malzemeler, ışıklandırmalar ve ramazana özgü motif ve figürlerle öğrencilere bu ayın maneviyatını hissettirecek süslemeler yapıldı.

Ayrıca ramazan boyunca öğrencilerin paylaşma bilincini geliştirmeye, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye, birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi milli ve manevi değerleri geliştirmeye yönelik etkinliklerin planlaması da yapıldı.

Bu hazırlıklar kapsamında Merkez İmam Hatip Lisesi öğrencileri okullarını süsledi, bazı öğrenciler de sınıflarda geleneksel Hacivat ve Karagöz oyununu canlandırarak etkinliklerin startını verdi.

"Her akşam geleneklerimizi yaşatan etkinlikler düzenleyeceğiz"

İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Yeşilova, AA muhabirine, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenledikleri etkinliklerin devam ettiğini söyledi.

Ramazan öncesinde okullarda süslemelerin yapıldığını anlatan Yeşilova, şunları kaydetti:

"Maarif Modeli çerçevesinde geleneklerimizi, dini inancımızı, örf ve adetlerimizi de yaşatıyoruz. Bunun en büyük örneğini de ramazanda görüyoruz. Bütün okullarımızda ramazan süslemeleri, pano hazırlanması, iftar ziyaretleri, pansiyonlarda ortak menüler hazırlandı. Ayrıca her akşam geleneklerimizi yaşatan etkinlikler düzenleyeceğiz."

Okulu süsleyen öğrencilerden Esma Nur Çiftçi ise ramazanın başlamasını heyecanla beklediklerini dile getirdi.

Ramazanda birlik ve beraberliğin arttığını belirten Çiftçi, "Okullarımızı süsledik. Bu ay gelince çok heyecanlanıyoruz. Ramazan ayında bereket geliyor, insanlar sevgi doluyor ve dostluk çoğalıyor." dedi.

Ramazan öncesi okullarını süslediklerini belirten 6. sınıf öğrencisi Zeynep Ada Yıldırım da "Okulumuz çok güzel oldu. Arkadaşlarımızla okulumuzun her yerini süsledik. Bu etkinlikle ramazan ayının maneviyatını daha çok hissettik." şeklinde konuştu.

Okullarında Hacivat ve Karagöz karakterlerini canlandıran 11. sınıf öğrencileri Efe Erenler ve Muhammet Taha Sait ise öğretmenlerinin rol teklif etmesi karşısında hiç düşünmeden kabul ettiklerini belirtti.

Hacivat karakterini canlandıran Sait, "Arkadaşımla bütün okulu gezdik. Sınıflara elimizde tefle girdik ve maniler okuduk. Ramazan ayı hakkında bilgiler verdik ve ikramda bulunduk. Bütün okul ilgiyle izledi ve çok beğendi." ifadelerini kullandı.