Van'da Okullar Ramazan İçin Süsleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van'da Okullar Ramazan İçin Süsleniyor

18.02.2026 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'daki okullar, Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtacak etkinlikler ile süslendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca "Maarifin Kalbinde Ramazan" başlığıyla tüm illere gönderilen yazı kapsamında Van'daki okullar süslendi, öğrencilere bu ayın manevi atmosferini hissettirecek etkinlikler planlandı.

Bakanlık tarafından gönderilen yazının ardından kentteki okullarda öğretmen, öğrenci ve veli işbirliğiyle sınıfların, koridorların süslenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda temin edilen malzemeler, ışıklandırmalar ve ramazana özgü motif ve figürlerle öğrencilere bu ayın maneviyatını hissettirecek süslemeler yapıldı.

Ayrıca ramazan boyunca öğrencilerin paylaşma bilincini geliştirmeye, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye, birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi milli ve manevi değerleri geliştirmeye yönelik etkinliklerin planlaması da yapıldı.

Bu hazırlıklar kapsamında Merkez İmam Hatip Lisesi öğrencileri okullarını süsledi, bazı öğrenciler de sınıflarda geleneksel Hacivat ve Karagöz oyununu canlandırarak etkinliklerin startını verdi.

"Her akşam geleneklerimizi yaşatan etkinlikler düzenleyeceğiz"

İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Yeşilova, AA muhabirine, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenledikleri etkinliklerin devam ettiğini söyledi.

Ramazan öncesinde okullarda süslemelerin yapıldığını anlatan Yeşilova, şunları kaydetti:

"Maarif Modeli çerçevesinde geleneklerimizi, dini inancımızı, örf ve adetlerimizi de yaşatıyoruz. Bunun en büyük örneğini de ramazanda görüyoruz. Bütün okullarımızda ramazan süslemeleri, pano hazırlanması, iftar ziyaretleri, pansiyonlarda ortak menüler hazırlandı. Ayrıca her akşam geleneklerimizi yaşatan etkinlikler düzenleyeceğiz."

Okulu süsleyen öğrencilerden Esma Nur Çiftçi ise ramazanın başlamasını heyecanla beklediklerini dile getirdi.

Ramazanda birlik ve beraberliğin arttığını belirten Çiftçi, "Okullarımızı süsledik. Bu ay gelince çok heyecanlanıyoruz. Ramazan ayında bereket geliyor, insanlar sevgi doluyor ve dostluk çoğalıyor." dedi.

Ramazan öncesi okullarını süslediklerini belirten 6. sınıf öğrencisi Zeynep Ada Yıldırım da "Okulumuz çok güzel oldu. Arkadaşlarımızla okulumuzun her yerini süsledik. Bu etkinlikle ramazan ayının maneviyatını daha çok hissettik." şeklinde konuştu.

Okullarında Hacivat ve Karagöz karakterlerini canlandıran 11. sınıf öğrencileri Efe Erenler ve Muhammet Taha Sait ise öğretmenlerinin rol teklif etmesi karşısında hiç düşünmeden kabul ettiklerini belirtti.

Hacivat karakterini canlandıran Sait, "Arkadaşımla bütün okulu gezdik. Sınıflara elimizde tefle girdik ve maniler okuduk. Ramazan ayı hakkında bilgiler verdik ve ikramda bulunduk. Bütün okul ilgiyle izledi ve çok beğendi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Okullar Ramazan İçin Süsleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu ifşa etti İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu ifşa etti
CHP’li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis’e Sunuldu CHP'li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis'e Sunuldu
16 yaşındaki Rıdvan’ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi 16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar 14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
Kuzen ihaneti üniversiteli Gizem’in hayatını kabusa çevirdi Hiç gitmediği şehirde gözaltına alındığını öğrendi Kuzen ihaneti üniversiteli Gizem'in hayatını kabusa çevirdi! Hiç gitmediği şehirde gözaltına alındığını öğrendi
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket

10:43
Galatasaray’ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
Galatasaray'ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
10:18
Afetin büyüklüğünü anlatan kare 3 ilden korkutan görüntüler
Afetin büyüklüğünü anlatan kare! 3 ilden korkutan görüntüler
10:15
Atılan manşetleri görmeniz lazım Galatasaray’ın tarihi zaferi dünyayı salladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı
09:51
Okan Buruk kazandığına neden sevinmedi İşte yanıtı
Okan Buruk kazandığına neden sevinmedi! İşte yanıtı
09:25
Gülben Ergen o soruyu duyunca röportajı yarıda kesti
Gülben Ergen o soruyu duyunca röportajı yarıda kesti
09:25
Sapık milyarderin Topkapı takıntısı İşte dilinden düşürmediği plan
Sapık milyarderin Topkapı takıntısı! İşte dilinden düşürmediği plan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 10:45:29. #.0.4#
SON DAKİKA: Van'da Okullar Ramazan İçin Süsleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.