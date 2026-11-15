Van'da operasyonda 29 kilo 220 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Van'da operasyonda 29 kilo 220 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı

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Van\'da operasyonda 29 kilo 220 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı
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Van'da uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolanmasına yönelik operasyonlarda 29 kilo 220 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.

VAN'da polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolanmasına yönelik düzenlediği operasyonlarda 29 kilo 220 gram uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucunda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 29 kilo 220 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
Operasyon3. SayfaGüncelVanSon Dakika

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