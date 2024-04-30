Van\'da özel gereksinimli öğrenciler serada sebze ve meyve yetiştiriyor

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Van'da özel gereksinimli öğrenciler, eğitim gördükleri okula kurulan 200 metrekarelik serada sebze ve meyve yetiştirerek hem el becerilerini geliştiriyor hem de toprakla zaman geçirerek dinlenme imkanı buluyor.

Kentte özel gereksinimli bireylerin daha iyi şartlarda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla kurulan Ayhan Şahenk Özel Eğitim Okulu ve İş Uygulama Merkezine kayıtlı olan öğrenciler, alanlarında uzman öğretmenler tarafından verilen eğitimlerle sosyal hayata adapte oluyor.

Okulda resim çizen, şarkı söyleyen ve atölyelerde yaptıkları heykelleri boyayan öğrenciler, serada sebze yetiştiriyor.

Okul bahçesine kurulan 200 metrekarelik serada ektikleri fidelere özenle bakan, çapasını yapan öğrenciler, hem el becerilerini geliştiriyor hem de yetiştirdikleri ürünlerin satışından elde edilen gelirle mesleki eğitimlerde ihtiyaç duyulan malzemelerin satın alınmasına katkı sunuyor.

"Toprakla buluştukları zaman huzur buluyorlar"

Tarım teknikleri ve bahçe bitkileri öğretmeni Gulan Özgökçe Kıran, AA muhabirine, öğrencilerin derslerde öğrendikleri bilgileri serada uygulama imkanı bulduğunu söyledi.

Serada yazın biber, salatalık, domates, kışın da karnabahar, brokoli, marul ve soğan ekimi yaptıklarını belirten Kıran, hasat ettikleri ürünlerin bir bölümünün satıldığını, bir bölümünün de öğrenciler tarafından tüketildiğini anlattı.

Uygulamadan güzel sonuçlar aldıklarını dile getiren Kıran, "Burada üçüncü kademe öğrencilerine ders veriyoruz ve 50 öğrencimiz var. Öğrencilerimiz serada zaman geçirmeyi çok seviyor. Toprakla buluştukları zaman huzur buluyorlar. Yetiştirdikleri ürünleri ailelerine de götürüyorlar. Aileler de bu durumdan çok memnun. Sattığımız ürünlerden elde ettiğimiz gelirle seranın ihtiyaçlarını karşılıyoruz ve öğrencilerimize daha kaliteli eğitim veriyoruz." diye konuştu.

Tarım teknikleri ve bahçe bitkileri öğretmeni Esra Dinçsoy ise seradaki bütün işlemlerin öğrencilerin yaptığını belirtti.

Serada her mevsim farklı ürünlerin ekimini gerçekleştirdiklerini ifade eden Dinçsoy, şunları kaydetti:

"Dönemine göre uygun sebze ve meyveler ekiyoruz. Öğrencilerimiz havuzları toprakla dolduruyor, sonrasında fidelerimizi ekiyoruz. Öğrencilerle bakımlarını ve sulamalarını yapıyoruz. Öğrencilerimiz çapa işlemini yapıyor, yabani ot varsa onları topluyor. Ürünlerimizi hasat ettikten sonra bir kısmını satıyoruz. İşin başından sonuna kadar öğrencilerimiz yapıyor biz de yardımcı oluyoruz."

"Cennet bahçesi gibi"

Öğretmenleri ile sebze ektiklerini belirten 17 yaşındaki Özgür Tuncar da "Bitkiler daha hızlı büyüsün diye can suyu veriyoruz. Cennet bahçesi gibi, en güzelinden sebzeleri yetiştiriyoruz. Bitkiler bizim canımız, ciğerimiz. Öğretmenlerimizle ve arkadaşlarımızla çok güzel vakit geçiriyoruz. Bütün öğretmenlerime teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrencilerden 22 yaşındaki Mizgin Balık, "Öğretmenlerimiz bizim için çok değerli ve hepsini çok seviyorum. Serada çok keyifli vakit geçiyoruz. Bize fide ekme konusunda yardımcı oluyorlar. Sebzeleri topladıktan sonra hocalarımız bizimle paylaşıyor, beraber yiyoruz." ifadelerini kullandı.