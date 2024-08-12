Van'da PKK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

Güncel

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında 4-11 ağustosta düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.