Van'da PKK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında 4-11 ağustosta düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
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