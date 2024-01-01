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Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan 28 yaşındaki hamile kadın, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşındı. İlçede ilk müdahaleyi yapan doktorlar, hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Van'daki hastaneye sevkine karar verdi. Kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırılarak tedavi altına alındı.

Van\'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
01.01.2024 - 13:27,
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ilçede rahatsızlanan 28 yaşındaki hamile kadın, yakınları tarafından Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada ilk müdahaleyi yapan doktorlar, hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Van'daki hastaneye sevkine karar verdi.

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan kadın, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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