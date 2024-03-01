Van\'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan 22 yaşındaki hamile kadın, ambulans helikopterle Van'daki hastaneye kaldırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Başkale Devlet Hastanesinde yüksek tansiyon tedavisi gören 36 haftalık hamile kadının Van'daki hastaneye sevk edilmesine karar verildi.
Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hamile kadın, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne ulaştırıldı.
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