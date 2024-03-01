Van\'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Halit Doğan, 19 Mayıs ilçesinde istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı

Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri üzerine konuşuldu ve seçimlerde başarıya ulaşmak için birlikte çalışma kararı alındı. Toplantıya AK Parti ve MHP ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları ve meclis üyesi adayları da katıldı.