Van\'da Dolu Yağışı Tarımı Vurdu

Van'da sağanak ve dolu etkili oldu.
İl genelinde görülen sağanak, Çaldıran ilçesinde yerini şiddetli dolu yağışına bıraktı.
Yaklaşık yarım saat etkisini gösteren dolu nedeniyle Çaldıran Ovası beyaza büründü.
Dolu sebebiyle bazı tarım arazileri zarar gördü, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Çaldıran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerdeki arazilerde hasar tespit çalışması yürüttü.
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