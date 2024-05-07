Van'da Sağanak Yağış Sonucu Cadde ve Sokaklarda Taşkınlar Oluştu - Son Dakika
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Van'da Sağanak Yağış Sonucu Cadde ve Sokaklarda Taşkınlar Oluştu

Van\'da Sağanak Yağış Sonucu Cadde ve Sokaklarda Taşkınlar Oluştu

Van'da 3 gündür devam eden sağanak yağışlar, bugün etkisini artırarak taşkınlara neden oldu. Yüksek kesimlerde dolu şeklinde gerçekleşen yağışlar sonucunda bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu ve iş yerleri su altında kaldı. Karayolları ve belediye ekipleri tahliye çalışmaları yaparken, sürücüler zorlu yol koşullarıyla mücadele etti. Vatandaşlar da su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı ve esnaf, rögar giderlerinin küçük olduğunu ve bu sorunun giderilmesini istedi.

07.05.2024 15:04
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Van'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda taşkınlar oluştu.

Kentte 3 gündür aralıklarla devam eden sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Bugün etkisini artıran ve yüksek kesimlerde dolu şeklinde gerçekleşen yağışlar dolayısıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, iş yerleri su altında kaldı.

Sürücülerin araçlarıyla güçlükle ilerlediği yollarda, Karayolları ve belediye ekipleri tahliye çalışması yürüttü.

Vatandaşlar da caddelerdeki su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.

Esnaf Yusuf Terim, yağmur nedeniyle iş yerinin önünden geçen yolda su birikintisi oluştuğunu söyledi.

Bu sıkıntının giderilmesini istediklerini belirten Terim, "İş yerimiz yağış sırasında su altında kalıyor. Rögar giderleri küçük yapıldığı için gelen su taşıyor." dedi.

Kaynak: AA

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