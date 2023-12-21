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Van'da sahil yolu ve sahil parkı açılışa hazırlanıyor - Son Dakika
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Van'da sahil yolu ve sahil parkı açılışa hazırlanıyor

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sahil yolu ve 1100 dönümlük sahil parkı rekreasyon alanı açılışa hazırlanıyor. Sahil yolunda sıcak asfalt, ışıklandırma ve altyapı çalışmaları tamamlandı. Sahil parkı rekreasyon alanında ise peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaları yapıldı. Proje kapsamında bisiklet ve yürüyüş yolları, oturma alanları, seyir terasları, dinlenme alanları, çeşmeler, kuş gözlem noktaları, spor ve çocuk oyun alanları, otoparklar, yeşil alan, mescitler ve lavabolar gibi sosyal donatılar da yer alıyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, yolun kısa süre içinde hizmete açılacağını belirtti.

Van\'da sahil yolu ve sahil parkı açılışa hazırlanıyor
21.12.2023 - 20:53,
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Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sahil yolu ve 1100 dönümlük sahil parkı rekreasyon alanı açılışa hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sahil yolunda sıcak asfalt, ışıklandırma ve altyapı çalışmaları tamamlandı, sahil parkı rekreasyon alanında ise peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaları yapıldı.

Hayata geçirilen projede sahil kesiminde bulunan sazlık ve doğal yaşam alanları korundu, göl çevresindeki canlıların doğal yaşam alanları da muhafaza edildi.

Projede, 9 kilometre bisiklet ve yürüyüş yolu, oturma alanları, seyir terasları, dinlenme alanları, çeşmeler, kuş gözlem noktaları, ahşap yürüyüş yolları, spor ve çocuk oyun alanları, otoparklar, yeşil alan, mescitler ve lavabolar gibi sosyal donatılar da yer alıyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 12 kilometrelik yolun kısa süre içinde vatandaşın hizmetine açılacağını belirtti.

Kaynak: AA
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