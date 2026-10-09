Van\'da sahte altın satan 6 şüpheli 412 bin lira kazandı, Bitlis\'te yakalandı

Van'da sahte altın satan 6 şüpheli 412 bin lira kazandı, Bitlis'te yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın İpekyolu ilçesinde 3 kuyumcuya sahte altın satarak 412 bin lira haksız menfaat elde eden 6 şüpheli, Bitlis'in Güroymak ilçesinde yakalandı. Operasyonda 303 bin 681 lira ile 350 avro, çok sayıda ziynet eşyası ve 6 cep telefonu ele geçirildi.
Van'ın İpekyolu ilçesinde kuyumculara sahte altın satarak haksız menfaat elde eden 6 şüpheli, Bitlis'in Güroymak ilçesinde yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İpekyolu'nda 3 kuyumcuya altın kaplama zincirleri gerçek altın olarak satan ve 412 bin lira haksız menfaat elde eden 6 kişinin yakalanması için çalışma yürütüldü.
Bitlis, Güroymak ve Van emniyet müdürlüklerinin koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu Güroymak'ta düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerlerinde, çantalarında ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda, 303 bin 681 lira ve 350 avro, çok sayıda ziynet eşyası, kol saati, 6 cep telefonu, banka ve kredi kartları ele geçirildi.
Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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