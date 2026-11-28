Van'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan, il merkezi ve ilçelerde şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etti.

Akdoğan, İl Müdür Yardımcısı Serpil Tutkal, Şube Müdürü Kenan Çakır ve ilgili personel eşliğinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde ailelerle sohbet ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Ziyaretlerde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın selamları ve destek mesajları da şehit aileleri ve gazilere iletildi.

Akdoğan, gazilerin sağlık durumları ve yaşam koşulları hakkında bilgi alarak ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yapılabilecek çalışmaları değerlendirdi.