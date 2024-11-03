Van'da Sis ve Sağanak Trafiği Zorluyor - Son Dakika
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Van'da Sis ve Sağanak Trafiği Zorluyor

Van'daki sağanak ve sis, sürücüleri zor durumda bıraktı; güvenli ilerleme için önlemler alındı.

03.11.2024 14:48
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Van'da sis ve sağanak etkili oldu, trafikte sürücüler kontrollü ilerledi.

Kentte öğle saatlerinden bu yana devam eden sağanak ve sis, zaman zaman sürücülere zor anlar yaşattı.

Van- Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Sağanağın da etkili olduğu bölgede sürücüler, yolda kontrollü olarak ilerledi.

Kentte, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ile polis ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için çalışma yürüttü.

Kaynak: AA

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