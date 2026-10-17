Van\'da son 2 yılda 1965 kişi sigara bırakma poliklinikleri sayesinde sigarayı bıraktı

Van'da sigara bırakma polikliniklerine son 2 yılda başvuran yaklaşık 6 bin kişiden 1965'i, sunulan danışmanlık ve tedavi hizmetleri sayesinde sigarayı bıraktı.

Kentte faaliyet gösteren sigara bırakma polikliniklerinde, sigarayı bırakmak isteyen bireylere profesyonel danışmanlık, tedavi ve takip hizmetleri sunuluyor.

Polikliniklere başvuranların sağlık durumları ve sigara kullanım geçmişleri değerlendirilerek nikotin bağımlılığı düzeyleri belirleniyor, ardından kişiye özel tedavi planı hazırlanıyor.

Bireyler, sigarayı bırakma sürecinde düzenli danışmanlık ve psikolojik destekle takip edilerek bağımlılıktan kurtulma konusunda teşvik ediliyor.

Doktor, hemşire, psikolog, sosyal çalışmacı ve gerektiğinde çocuk gelişim uzmanlarından oluşan ekiplerce yürütülen tedavi sürecinde, ilaçlarını düzenli kullanan ve uzman önerilerine uyan bireylerde başarılı sonuçlar elde ediliyor.

Kent genelinde sigara bırakma polikliniklerine son 2 yılda başvuran yaklaşık 6 bin kişiden 1965'i, yürütülen çalışmalar sonucunda sigarayı bırakmayı başardı.

İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığının öncülüğünde Türkiye'de sigara bırakma seferberliğinin olduğunu söyledi.

Van'da da bu kapsamda çalışmalar yapıldığını belirten Tosun, "Biz sigara bırakma polikliniklerimizin sayısını artırıyoruz. Geçen yıllarda birkaç merkezde olan sigara bırakma poliklinikimiz bugün itibarıyla ilimizin 101 sağlık tesisinde aktif hizmet veriyor. Tüm hastanelerde, ilçe sağlık müdürlüklerimizde, sağlıklı hayat merkezlerimizde ve aile sağlığı merkezlerimizin birçoğunda şu an sigara bırakma polikliniği mevcut." dedi.

Sigara bırakma polikliniklerinin ücretsiz hizmet verdiğini vurgulayan Tosun, şunları kaydetti:

"Geçen sene sigara bırakma polikliniklerimize yaklaşık 2 bin 700 hasta başvurdu ve ilimizde yüzde 30 gibi bir oranda insanlarımıza sigarayı bıraktırdık. Başarı sağladık. Bu sene de 9 ay itibarıyla 3 bin 300 civarında bir başvuru var ve başarı oranımız yüzde 35'lere çıkmış durumda. Sigara bırakma polikliniklerimiz tamamen halkımıza ücretsiz olarak hizmet vermekte. Halkımız, hem psikolojik destek hem de farmakolojik ilaç tedavisini tamamen ücretsiz bir şekilde almaktadır. Vatandaşlarımız, sigarayı bırakana kadar da oradaki uzmanlarımız tarafından takip edilmektedir. Biz de sigaranın hem kısa vade hem uzun vade etkilerini insanlarımızın üzerinden tamamen yok etmek için bu seferberliğini ilimizde çok sıkı bir şekilde uygulamaktayız."

"Akciğer kanserinin en sık sebebi sigaradır"

Sigara bırakma polikliniğinde görevli doktor Turan Kızıltaş ise sigaranın birçok hastalığa yol açtığını ifade etti.

Çeşitli tedavilerle vatandaşlara sigarayı bıraktırdıklarını vurgulayan Kızıltaş, şunları kaydetti:

"Sigara ve benzeri tütün ürünleri vücudumuzda birçok organda, damarlarda iltihaplara ve tıkanmalara da sebep olabiliyor. Kalbimizdeki koroner arterlerde iltihaplanmaya sebep olup zamanla koroner arterlerde tıkanıklıklara sebep olarak kalp krizine neden olmaktadır. Bununla beraber ayrıca beynimizdeki damarlarda iltihaplanma oluşturup zamanla tıkanıklıkları sebep olarak hastaların felç geçirmesine neden oluyor. Ayrıca sigara, akciğer hastalıkları, astım, kronik bronşit gibi kalıcı hasarlara sebep olabiliyor. Sigara, kanser riskini artıran faktörler arasında genellikle ilk üçte yer alıyor. En başta da akciğer kanserinin en sık sebebi sigaradır."