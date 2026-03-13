VAN'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Logo

VAN'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

VAN\'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
13.03.2026 16:09
Çaldıran'da düzenlenen operasyonda 8 tarihi eser ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

VAN'ın Çaldıran ilçesinde düzenlenen operasyonda ham maddesi altın olan 8 adet tarihi eser ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayrancılar Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbar sonrası mahallede belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon TL olduğu değerlendirilen ve ham maddesi altın olan 8 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili M.S.Y. (39), S.K. (58) ve A.Ş. (59) hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Yetkililer, kültürel mirasın korunması ve tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

