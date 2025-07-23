Van'da Taşkın Risklerine Karşı Önlemler - Son Dakika
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Van'da Taşkın Risklerine Karşı Önlemler

23.07.2025 13:10
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DSİ, Van ve ilçelerinde taşkın risklerini azaltma projeleri başlatıyor. Afetlere karşı direnç artıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Van ve ilçelerinde taşkın risklerinin azaltılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, taşkın risklerinin azaltılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında il merkezi ve 14 ilçede önemli projelerin başlatıldığı belirtildi.

2025'in ilk 5 ayında DSİ 17. Bölge Müdürlüğünün öz kaynaklarıyla hayata geçirilen projelerle afetlere karşı daha dirençli yerleşim alanlarının oluşturulmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, küresel iklim değişikliğiyle artan ani ve şiddetli yağışların neden olabileceği taşkınlara karşı alınan önlemler çerçevesinde, Van'da 593 bin metreküp dere tanzimi ve 295 bin metreküp rusubat temizliği çalışması yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Muradiye ilçesine bağlı Uluşar ve Alkasnak mahallelerinde yapılan 49 bin 700 metreküp taş tahkimatıyla sellerin yerleşim alanlarına ulaşma ihtimalinin azaltılarak hem halkın güvenliğinin hem de tarımsal üretimin sürekliliğinin desteklendiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak yalnızca büyük su yapılarıyla değil, taşkın ve sel risklerini azaltmaya yönelik yerel müdahalelerle de sahadayız. Van ve ilçelerinde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar, iklim değişikliğine bağlı afet risklerine karşı ülkemizin altyapısını güçlendirme hedefimizin bir parçasıdır. Halkımızın can ve mal güvenliğini önceleyen bir anlayışla planlı ve kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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