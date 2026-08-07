Van'da Tek Kadın İtfaiyeci: Dilan Tiker - Son Dakika
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Van'da Tek Kadın İtfaiyeci: Dilan Tiker

Van\'da Tek Kadın İtfaiyeci: Dilan Tiker
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Dilan Tiker, Van Gevaş'ta erkek meslektaşlarıyla acil durumlarda zorlu görevlere omuz veriyor.

ORHAN SAĞLAM/BAHAR TANTIRANIR - Van'ın Gevaş ilçesinde görevli, kentteki tek kadın itfaiyeci Dilan Tiker, yangın, trafik kazası, arama kurtarma ve diğer acil durumlarda erkek meslektaşlarıyla omuz omuza görev yapıyor.

Çocukluk yıllarında kurduğu itfaiyeci olma hayalini 16 yıl önce Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında göreve başlayarak gerçekleştiren iki çocuk annesi 34 yaşındaki Tiker, son 4 senedir Gevaş İtfaiye Grup Amiri olarak görev yapıyor.

İlçede 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren itfaiye teşkilatının bir parçası olan Tiker, yangınlardan trafik kazalarına, su baskınlarından mahsur kalma vakalarına kadar birçok olaya müdahale ediyor.

Ekibini koordine ederek olaylara en kısa sürede müdahalede bulunmak için çaba gösteren Tiker, gerektiğinde söndürme ve kurtarma çalışmalarında da aktif görev üstleniyor.

Yangınlarda kimi zaman hortumun başına geçen, kimi zaman gaz maskesini takarak dumanın içine giren kadın itfaiyeci, vatandaşların can ve mal güvenliği için meslektaşlarıyla birlikte zorlu görevlerde yer alıyor.

"Meslektaşlarımla omuz omuza çalışıyorum"

Dilan Tiker, AA muhabirine, kentteki tek kadın itfaiyeci olmanın bazı zorlukları bulunduğunu ancak hayalini kurduğu mesleği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

İtfaiyeciliği çocukluk yıllarından beri istediğini belirten Tiker, şunları kaydetti:

"Belediyeye ilk girdiğim andan itibaren hedefim itfaiyeci olmaktı ve amacıma ulaştım. Çünkü insanlara yardım etmeyi seviyorum. İlk göreve başladığımda 18 erkek personelin arasında tek kadındım. Bu durum başlangıçta beni zorluyordu ancak zamanla bana arkadaş değil, ağabey oldular. Bana yol gösterdiler. Onlar bana bir adım geldikçe ben onlara iki adım gitmek istedim. Yaklaşık 4 yıldır da ağabey-kardeş ilişkisi içinde yardımlaşarak çalışıyoruz. Deprem, yangın, sel ve çığ gibi olaylarda meslektaşlarımla omuz omuza görev yapıyorum."

İki çocuk annesi olarak aile yaşamı ile mesleğini birlikte yürütmenin kolay olmadığını anlatan Tiker, "Anne olarak sahada çalışmak zor. Hem ev hem iş olunca insan zaman zaman zorlanıyor. İtfaiyeciliğin kendine özgü büyük zorlukları var ama kadın istediği zaman her şeyin üstesinden geliyor. Saat kaç olursa olsun görev olduğunda koşmak zorundayız. Bu tür zorluklarımız var ama işimi severek yapıyorum." dedi.

"Kadın itfaiyeci sayısı artmalı"

Yaklaşık 28 yıldır itfaiyede görev yapan Zeki Deniz de Tiker'in özveriyle çalıştığını belirterek, "Dilan Hanım, amirliğinin yanı sıra birçok olaya bizimle geliyor. Gece gündüz demeden sahada yanımızda olması bize güç veriyor. Kadın itfaiyeci sayısı artmalı. İtfaiyecilik eğitimi alan birçok kadın var. Bu mesleği gönül rahatlığıyla tavsiye ederim." diye konuştu.

İtfaiye personeli Bülent Yavuz ise yıllardır birlikte görev yaptığı Tiker ile çalışmaktan mutlu olduğunu anlatarak, "İhbarlarda bizimle birlikte geliyor ve bize destek oluyor. Biz de ona yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Yaşam, Gevaş, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Tek Kadın İtfaiyeci: Dilan Tiker - Son Dakika

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