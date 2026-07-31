Van\'da Tercih Danışmanlığı

Van'da Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile Van Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, üniversite tercih döneminde öğrencilere yönelik tercih danışmanlığı ve kariyer rehberliği hizmeti veriliyor.

Kent Meydanı'nda kurulan bilgilendirme standında İŞKUR personeli, Danışman Bilgi Sistemi (DABİS) hakkında öğrencilere bilgi verirken, Van Büyükşehir Belediyesi personeli de üniversite adayları ve velilere tercih sürecine ilişkin danışmanlık hizmeti sunuyor.

İŞKUR mobil uygulamasıyla entegre çalışan DABİS sayesinde öğrencilerin ilgi alanları, yetenekleri ve kariyer hedefleri doğrultusunda daha bilinçli tercihler yapmaları hedefleniyor.

Standı ziyaret eden öğrenciler ve veliler, sistemin işleyişi hakkında bilgi alırken tercih sürecine ilişkin sorularını da uzman personele yöneltebiliyor.

İŞKUR İl Müdürü ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selma Biçek, üniversite tercih döneminin gençlerin geleceklerini şekillendiren önemli aşamalardan biri olduğunu belirtti.

Tercih sürecinde öğrencilere destek olmayı amaçladıklarını ifade eden Biçek, şunları kaydetti:

"Üniversite tercihi yalnızca bir bölüm seçmek değil, aynı zamanda kariyer yolculuğunun ilk adımını atmaktır. Bu nedenle gençlerimizin ilgi alanlarını, yeteneklerini ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını dikkate alarak bilinçli tercihler yapmalarını önemsiyoruz. DABİS, öğrencilerimize bu süreçte bilimsel veriler ışığında yol gösteren önemli bir karar destek sistemidir."

Uzman personelin hem öğrencilere hem de velilere sistem hakkında bilgi verdiğini belirten Biçek, Van Büyükşehir Belediyesinin tercih danışmanlığı desteğiyle adayların doğru tercih yapmalarına katkı sunduklarını ifade etti.

Tüm üniversite adaylarını bilgilendirme standını ziyaret etmeye davet eden Biçek, "Amacımız gençlerimizin geleceklerini doğru planlamalarına katkı sunmak ve onları eğitim ile istihdam arasında güçlü bir köprü kurabilecekleri alanlara yönlendirmektir. İŞKUR ve Van Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.