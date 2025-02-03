Van\'da Uyuşturucu Operasyonları: 173 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

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VAN'da jandarmanın son bir ayda düzenlediği operasyonlarda 173 kilo 914 gram metamfetamin, 69 kilo 552 gram eroin ile 1037 sentetik hap ele geçirildi, 73 şüpheli ile ilgili adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 01- 31 Ocak tarihleri arasında uyuşturucu operasyonları düzenledi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 69 kilo 552 gram eroin, 173 kilo 914 gram metamfetamin, 72 gram afyon sakızı, 43 gram esrar, 43 gram skunk ve 1037 sentetik hap ele geçirildi. 73 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.